Osnato | Se serviranno più risorse per famiglie e imprese la tassa sulle banche stavolta ci sarà

(Di domenica 22 settembre 2024) “Un prelievo sugli istituti? Nessun intento punitivo, ma se necessario ci”. Lo annuncia al Corriere della Sera, Marco, presidente della Commissione Finanze della Camera e responsabile economico di FdI. “È una possibilità”, ma rispetto all’ipotesi circolata un anno fa “c’era l’idea che gli extraprofitti degli istituti di credito fossero guadagni ingiusti, invece è corretto dire che ci sono stati per condizioni esogene alla loro attività. Oggi non c’è alcun intento punitivo, ma si pensa piuttosto ad una misura da concordare con le”. “Ne avete già parlato con loro?”, chiede Claudia Voltattorni del Corriere. “Informalmente – replica l’esponente di FdI – posso dire che ho già ricevuto molte disponibilità, a dimostrazione che da parte del sistema bancario non c’è il terrore verso il centrodestra”.