Maltempo in arrivo nel Lazio | allerta gialla per pioggia

(Di domenica 22 settembre 2024) Previste piogge isolate e temporali neldomani La direzione emergenza, protezione civile e Nue 112 della Regioneha emesso un’pera partire dalla mattina di domani, Lunedì 23 settembre 2024, e per le successive 12-18 ore. L’avviso è stato comunicato dalla stessa Regione, che prevede la possibilità di precipitazioni isolate sul territorio, anche sotto forma di rovesci o brevi temporali. I quantitativi cumulati diattesi sono generalmente deboli, ma la protezione civile raccomanda comunque prudenza ai cittadini, soprattutto nelle zone più soggette a fenomeni temporaleschi. L’riguarda tutta la regione e invita a prestare particolare attenzione agli spostamenti durante le ore interessate. Ilpotrebbe causare disagi nei trasporti e in alcune aree più vulnerabili, e le autorità locali sono pronte a intervenire in caso di emergenze.