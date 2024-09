Maleo maestra ed ex alunni a cena insieme dopo 45 anni | Chiamati al camino del ristorante e interrogati

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 22 settembre 2024)(Lodi), 22 settembre 2024 - A quarantacinquedal primo giorno di elementari, la84enne “interroga” di nuovo i suoi piccoliormai grandi. E’ la storia, pregna di professionalità e affetto, della storicaunica Franca Pesenti diche, oltre ad aver formato intere generazioni, è stata anche l’insegnante dell’attuale sindaco malerino Dante Sguazzi. L’età, la sera del 21 settembre 2024, non ha certo frenato la professionista che, lucida e arzilla, ha volutore con gli ex, come aveva fatto un decennio fa al Leondoro, incontrandoli nel rinomato Albergo del sole di. Uno storico esercizio aperto dal 1464. I fortunati commensali sono stati glidella classe elementare prima A, dell'anno scolastico 1979/80.