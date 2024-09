Justice League vs Godzilla vs Kong – Il crossover che tutti aspettavano

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di domenica 22 settembre 2024) Uscito a fine agosto edito da Panini Comics, il cartonato di 264 pagine che raccoglie la recente miniserie in sette numeriVs.Vs.della DC Comics e della Legendary Comics, vede la prima super-squadra dell’Universo DC incontrare, Kinge molti altri mostri del Monsterverse cinematografico.vsvs– Brian Buccellato, Christian Duce; Panini Comics Quando il Monsterverse incontra gli eroi DC Lex Luthor e la Legione del Destino si introducono nella Fortezza della Solitudine di Superman, sperando di rubare una Scatola Madre da usare per inviare lain un’altra dimensione. Sfortunatamente per il piano di Luthor, uno dei suoi alleati ruba la mistica gemma Dreamstone, facendo scattare gli allarmi della Fortezza.