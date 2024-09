Il Milan di Fonseca punta all’attacco ma mostra problemi in difesa

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 22 settembre 2024) Ildiha incontrato più di un problema nelle prime giornate di Serie A. La squadra è votata, ma la fase difensiva ha concesso davvero troppo fino ad ora. Tanto che il tecnico è finito in discussione. TATTICA – Ildiha come modulo di riferimento il 4-2-3-1, interpretato in chiave spiccatamente offensiva. Anche a cominciare dalla scelta degli uomini, che ha visto il tecnico schierare quattro attaccanti negli slot offensivi. L’idea è tenere il pallone e il baricentro alto, con grande sfruttamento delle corsie esterne. Per cercare maggiore copertura i rossoneri usano anche il 4-3-3, con una cerniera più folta a centrocampo, mentre per cercare più pericolosità offensiva si è visto anche il modulo col doppio centravanti. STATISTICHE – Ilè una squadra che cerca il possesso palla e infatti è terzo in A per possesso medio.