Il futuro dell’ospedale in una commissione

(Di domenica 22 settembre 2024) Un banchetto del Pd al mercato di sabato mattina e domani un sopralluogo in ospedale. Giovedì, a chiudere, unadedicata alle problematiche del Santa Maria delle Stelle, richiesta dai Dem e delle liste civiche e a cui parteciperà la direttrice dell’azienda ospedaliera Melegnano Martesana Roberta Labanca. Settimana calda per il dibattito suldel nosocomio melzese, che ha tenuto banco tutta l’estate. Tra i nodi: l’accorpamento estivo di alcuni reparti per fare spazio ai pazienti subacuti del nosocomio di Vaprio, a sua volta cantierizzato, le problematiche del pronto soccorso e le voci di depotenziamento o chiusura dello storico reparto di ortopedia. Non ultima la tematica della psichiatria, ormai giunta al quarto anno di chiusura. "Sulla situazione preoccupante- dice la segretaria del Pd Tatiana Tritone - avevamo già emesso dei comunicati estivi.