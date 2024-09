Il Fosso vuole stupire Ma le assenze pesano

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 22 settembre 2024) Turno casalingo contro il Termoli per ilmbrone. Nelle prime due partite di questa nuova stagione i molisani hanno ottenuto 4 punti grazie al successo nell’esordio sul campo del Notaresco (0-2 in gol Barone e Cancello) e il pareggio casalingo al ‘Cannarsa’ (1 a 1) contro l’Aquila. Una partita, quella di sette giorni fa, definita emozionante, soprattutto nel finale, con l’assalto aquilano per ottenere il pareggio dopo il gol iniziale dei padroni di casa ad opera di Barone (il Condor) su calcio di rigore. Una gara che ha tenuto tutti con il fiato sospeso fino all’ultimo minuto e che ha visto un Termoli in salute. Per oggi i molisani non avranno in panchina l’allenatore Massimo Carnevale espulso domenica scorsa all’83 dal contestato arbitro Gabriele Sciolti della sezione di Lecce.