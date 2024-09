Gabbia | Uno dei giorni più felici per me Inter-Milan punto di partenza!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 22 settembre 2024) Matteo, autore del gol dell’1-2 rossonero nel derby, risponde alle domande dei giornalista nelle conferenza stampa al termine di. Di seguito le parole del difensore.in conferenza stampa dopoQuesto è il giorno migliore della tua vita daldi vista sportivo? No, sicuramente è uno deipiù belli. Sono davvero molto contento per la squadra, perché comunque questa vittoria arriva in un momento in cui non eravamossimi di quello che avevamo fatto. Ma come ha detto il mister ieri in conferenza, abbiamo cercato di approcciare la partita nel miglior modo possibile. L’atteggiamento, lo spirito, era molto positivo e penso che questa sera si sia visto. Quindi il mio gol lo prendo come una ciliegina sulla torta, ma la torta è di tutta la squadra che oggi ha lavorato in maniera fantastica.: «Unopiùper me.