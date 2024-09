Gabbia | Contentissimo per la vittoria contro l’Inter Ci darà questo!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 22 settembre 2024) Matteosi è espresso nel post-partita del derby tra Inter e Milan. Il rossonero ha indicato tutta la soddisfazione per il risultato finale di 2-1 a favore della sua squadra. IL PENSIERO – Matteoha parlato a DAZN nel post-partita di Inter-Milan: «Sonoper noi e per i tifosi. Un momento abbastanza difficile, dove eravamo in difficoltà. Sono sicuro che questa partita citante energie. Questa gente (i tifosi, ndr.) è stupenda. Lo spirito che abbiamo avuto oggi deve essere la normalità. Scendendo sempre in campo con questa mentalità possiamo poi vedere a fine anno cosa arriverà». IL RAPPORTO –ha poi proseguito esprimendosi sulla situazione interna al club e sul legame con Paulo Fonseca: «Il nostro dovere è allenarci bene e fare il massimo. Normale, ci sono momenti negativi, ma noi dobbiamo sempre fare il nostro lavoro.