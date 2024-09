E vi stupite? Con queste privilegiate? | caos a Reazione a Catena Rai nel mirino per Le volta buona

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 22 settembre 2024) Ormai aè una sorta di "dittatura". E la dittatura è quella instaurata da Lepagina, straordinario terzetto di signore da Reggio Emilia (ma originarie della Puglia) - Anna Laura, Antonella e Rosa - che ormai si confermano campionesse da una lunghissima serie di puntate. E il copione, nello studio dove furoreggia Pino Insegno, non cambia: le tre si confermano campionesse anche nella puntata in onda come sempre su Rai 1 oggi, domenica 22 settembre. In questa occasione gli sconfitti di turno sono Le Biglie, altro terzetto tutto al femminile composto da Elena, Helena e Margherita, tre amiche di vecchia data di Lecce. Niente da fare, all'ultimasi qualificano Lepagina, e lo fanno con un montepremi potenziale che mette le vertigini: 126mila euro.