Con ’Obiettivo salute’ si pulisce insieme al Villaggio dei pescatori

(Di domenica 22 settembre 2024) Obiettivo ’nell’iniziativa in programma oggi davanti aldei, dove alle 10.30 mobilità ciclabile e cura dell’ambiente si incontreranno per una mattinata di volontariato civico organizzata dall’Assessorato alla Sostenibilità ambientale in collaborazione con Legambiente-Civico Verde Grottammare e il gruppo Agesci. Nell’ambito della Settimana Europea della Mobilità promossa dal Ministero dell’ambiente, in sinergia con la Fiab, l’Amministrazione comunale ha varato un programma che prevede una mattinata di volontariato ambientale per la pulizia della spiaggia libera antistante ildeicon particolare attenzione alla differenziazione del rifiuto spiaggiato.