Cina | convention su innovazioni settore manifatturiero nell’Anhui 2

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 22 settembre 2024) Hefei, 22 set – (Xinhua) – Visitatori si informano in merito a una concept car in mostra presso la 2024 World Manufacturinga Hefei, nella provincia cinese orientale dell’Anhui, il 21 settembre 2024. La 2024 World Manufacturingsi e’ aperta venerdi’ a Hefei, capoluogo della provincia cinese orientale dell’Anhui, mettendo in evidenza i piu’ recenti prodotti enel. Diverse nuove modalita’ di trasporto, come il treno monorotaia a sella, velivoli elettrici senza pilota a decollo e atterraggio verticale, e veicoli a nuova energia, hanno attirato l’attenzione delle persone alla. (Xin) Agenzia Xinhua