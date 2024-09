Calcio | Fiorentina il piatto per adesso piange

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di domenica 22 settembre 2024) Una buona prestazione contro una squadra strutturata come l’Atalanta, che nella passata annata ha alzato la UEFA Europa League, non è bastata alladi Raffaele Palladino per portare a casa dei punti davvero preziosi. E il, almeno per, sembrare copiosamente. I viola cercano, ancora, la prima vittoria di questa Serie A e i tre punticini messi insieme nelle prime quattro sfide testimoniano che l’impatto positivo del nuovo allenatore tarda, ancora, ad arrivare. I toscani a Bergamo hanno giocato una buona gara, ma la Dea è riuscita comunque a prevalere in modo certamente rocambolesco. Nonostante si sia ammirata una squadra più in palla rispetto alle ultime uscite, i gigliati sono relegati nella parte bassissima della graduatoria: al tecnico ex Monza servono punti, ma soprattutto vittorie. E la gara di oggi potrebbe rimandare ancora questo appuntamento.