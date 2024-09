Ascoli serve una vittoria per puntare in alto

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 22 settembre 2024) L’torna ad accogliere la Lucchese per cercare di mantenere l’egemonia storicamente stabilita al Del Duca. E magari conquistare un’altra preziosa, dopo quella conquistata a Busto Arsizio col Milan Futuro, che consentirebbe di guadagnare qualche altra posizione in classifica. Appuntamento oggi pomeriggio alle 18.30 con la sfida che vedrà gli uomini di Carrera impegnati in un nuovo confronto capace di nascondere insidie differenti rispetto a quanto avvenuto una settimana fa con i baby talenti rossoneri. Se in quella circostanza non si avevano avute grandi difficoltà nel far valere l’esperienza, sfruttando appieno con cinismo e maturità i momenti decisivi dell’incontro, stavolta si dovrà cercare di alzare l’asticella dal punto di vista del gioco e della prestazione. Soprattutto perché i toscani hanno già dimostrato di sapersi rendere un cliente particolarmente scomodo.