Antonioni festa doppia per l’anniversario Il 29 la proiezione del film ’Il deserto rosso’

(Di domenica 22 settembre 2024) Il 29 settembre Ferrara celebradella nascita di Michelangelocon due iniziative speciali: l’ingresso gratuito per tutta la giornata allo Spazio, aperto fino alle 19.30, e la sera, all’Ex Refettorio di San Paolo, ladel’Ila 60 anni dall’uscita. Leone d’oro al Festival del cinema di Venezia, ’Il(1964) è una delle pellicole dipiù radicali e attuali. Per la prima volta il regista mette in campo il colore per raccontare la crisi italiana degli anni Sessanta e una civiltà lacerata dai conflitti sociali, assediata da una meccanizzazione disumanizzante e condannata a un inquinamento irreversibile. Il lungometraggio fotografa il disagio psicologico di una giovane donna, sullo sfondo brumoso del porto e del polo industriale di Ravenna.