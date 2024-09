Alberto di Monaco i retroscena della lite col suo commercialista

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di domenica 22 settembre 2024)diha un rapporto speciale con gli scandali. Nel corso degli anni ne ha accumulati molti, sotto differenti aspetti. Ultimamente si sta facendo un gran discuteredura disputa in atto con quello che è stato di fatto il suo braccio destro per 20 anni, Claude Palmero. Ecco cos’è davvero successo tra i due. Chi è Claude Palmero Chi conosce bene la figura didinon può non sapere chi sia Claude Palmero. Ha 68 anni e si è occupato da più di due decenni delle finanzeFamiglia Reale. Dalla gestione delle proprietà a quella del palazzo principale, fino ad arrivare a vari tipi di investimenti consigliati, avviati e amministrati. Una tradizione di famiglia, si può dire, dal momento che suo padre André aveva fatto lo stesso per il Principe Ranieri III di, 20 anni prima di lui.