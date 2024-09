Affari Tuoi la friulana Giada accetta l' assegno ma aveva un grosso montepremi

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di domenica 22 settembre 2024) Spazio al Friuli Venezia Giulia, nella puntata didi domenica 22 settembre. La prima giornata autunnale ha visto protagonista l'estetista, che si è presentata al cospetto di Stefano De Martino insieme alla madre Cristina e ad un bagaglio di sogni tutti da realizzare. La puntata è stata intensa, non solo per la storia della bella concorrente ma anche per il finale al cardiopalma. I fan di questa longeva trasmissione sono rimasti con il naso incollato davanti agli schermi, in attesa di scoprire il destino riservato a. Quest'ultima, infatti, è arrivata fino alla fine con due pacchi rossi contenenti deimolto ambiti. Purtroppo, per la ragazza, è stata fatta una scelta particolare che ha stravolto il suo stesso destino. La storia di, la concorrente di San Giovanni al Natisoneè originaria di San Giovanni al Natisone, in provincia di Udine.