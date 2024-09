?? Villarreal-Barcellona il Pronostico | quote scommesse e probabili formazioni

Leggi tutta la notizia su pronosticipremium

(Di domenica 22 settembre 2024) Lo scontro più atteso del sesto turno di LaLiga è qui! Il capolistasi prepara ad affrontare il, secondo in classifica insieme alle due squadre madrilene. I blaugrana arrivano con una striscia perfetta di cinque vittorie su cinque partite, ma la recente sconfitta in Europa potrebbe aver lasciato il segno. Da parte loro, i valenciani, guidati da Marcelino, puntano a sorprendere ancora una volta con la loro formazione rinnovata. Chi avrà la meglio in questo match stellare? Scopri i dettagli, lee i pronostici!inarrestabile in campionato, ma traballante in Europa In patria, ilè stato praticamente perfetto: cinque partite, cinque vittorie, che lo hanno proiettato in cima alla classifica.