William non ha ‘alcun interesse’ a riconciliarsi con Harry

(Di sabato 21 settembre 2024) Anche se i media britannici hanno parlato di un passo avanti nel rapporto tra il principee il principe. Ma alcuni amici del principe e della principessa del Galles avrebbero disegnato un quadro differente della situazione, affermando che l’erede al trono “non ha alcun interesse” a riprendere i contatti con il fratello più piccolo. Come hanno detto al Daily Beast alcuni amici del principee della moglie Kate Middleton, nonostante la coppia abbia inviato gli auguri di compleanno asui social media, non ci sarebbe nessun segno di disgelo. In occasione del 40esimo compleanno del duca di Sussex, infatti, la coppia ha condiviso sui social un messaggio di auguri. Dopo anni di silenzio, il gesto ha fatto ben sperare in una riappacificazione tra i due fratelli. Le fonti, però, hanno smorzato l’entusiasmo.