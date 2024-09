Verso Benevento-Foggia le parole di Auteri | Capellini non ci sarà grande rispetto per il Foggia

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 21 settembre 2024) Tempo di lettura: 3 minutiIlè atteso domani dall’ostica sfida casalinga contro il, squadra che si è rinforzata molto dopo l’ultima deludente stagione. I giallorossi dovranno fare i conti con qualche assenza che impedirà all’allenatore dei giallorossi di avere un importante ventaglio di scelte nel decidere l’undici di partenza. Out Acampora, Pinato, Ferrara e Nardi. Non cianche. In forte dubbio anche Borello. A presentare il match nella consueta conferenza stampa ci ha pensato mister. AVVERSARIO – Ilè una squadra importante come caratura tecnica e livello di esperienza. E’ un bel test,perché è un avversario di livello. Noi non ci dobbiamo adattare agli altri. Il lavoro settimanale è orientato a quelle che sono le debolezze o i punti di forza di chi affrontiamo. Bisogna dare continuità alle prestazioni.