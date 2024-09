Verona-Torino 2-3 granata in testa alla classifica

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di sabato 21 settembre 2024) (Adnkronos) – Ilvince a3-2 nell’anticipo della quinta giornata e si porta momentaneamente al vertice delladel campionato di calcio di serie A con 11 punti. Prima rete al 10? con ilSanabria, due minuti più tardi pareggio di Kastanos per i padroni di casa, ospiti di nuovo in vantaggio con Zapata al 33?. Nella ripresa Che Adams porta a tre le reti del, inutile il gol del 2-3 in pieno recupero di Daniel Mosquera. Altro successo esterno intanto per l’Empoli che si impone a Cagliari e allunga la striscia di imbattibilità, salendo al secondo posto nelladi Serie A con il Napoli, a 9 punti.