Uccise due donne 47 anni fa in Australia Individuato e arrestato a Roma

Leggi tutta la notizia su agi

(Di sabato 21 settembre 2024) AGI - È stato, dopo una caccia durata quasi mezzo secolo, l'autore di un duplice omicidio che nel 1977 sconvolse Melbourne, in. L'uomo, un 65enne di cui la poliziana non ha rivelato il nome, era ricercato dal 2017 per aver violentato e ucciso due ragazze di 27 e 28: Suzanne Armstrong e Susan Bartlett. I corpi, sfigurati dalle pugnalate, erano stati scoperti nella loro casa di Easey Street il 13 gennaio 1977. Il figlio di appena 16 mesi di Armstrong era stato trovato illeso nella sua culla. Leerano state viste vive l'ultima volta tre giorni prima. "Fu un omicidio assolutamente raccapricciante, orribile e frenetico", ha detto il capo della polizia di Victoria Shane Patton in una conferenza stampa definendo gli omicidi di Easey Street" il cold case piu' lungo e grave dello Stato".