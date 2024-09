Tenetevi le polemiche CdM-lampo e 24 milioni agli alluvionati | zittiti gli sciacalli di sinistra

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 21 settembre 2024) Con una riunionedel Consiglio dei ministri, il governo ha approvato lo stato di emergenza per le Regioni Emilia-Romagna e Marche, colpite dall'alluvione, e ha stanziato un totale di 24di euro per i primi interventi di aiuto: 20per l'Emilia-Romagna e 4per le Marche. Il ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare, Nello Musumeci, ha presieduto l'incontro, illustrando le misure necessarie per affrontare le conseguenze del maltempo che ha colpito le due regioni. Il premier Giorgia Meloni, tramite un post su X, ha assicurato: "Continueremo a garantire il massimo supporto a tutta la popolazione colpita". Lo stato di emergenza per l'Emilia-Romagna riguarda le province di Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini, e avrà una durata di 12 mesi.