Tempesta d’amore 2024 anticipazioni tedesche | arriva Greta Bergmann

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di sabato 21 settembre 2024) Una nuova cuoca farà il suo ingresso al Fürstenhof nelle prossime puntate della soap tedesca. Si tratta di. La giovane donna verrà assunta per sostituire André, ma la sua presenza finirà per creare molto scompiglio., spoiler tedeschi: André lascia il Fürstenhof André Konopka si preparerà a lasciare l’hotel a cinque stelle per realizzare il suo sogno in Africa. Prima della sua partenza dovrà però trovare un degno erede per la sua cucina. La scelta del nuovo chef ricadrà su, una giovane donna di grande talento e con referenze prestigiose. Peccato però che quelle referenze riportate sul curriculum della giovane finiscano poi per rivelarsi false. Scopriremo infatti che la ragazza avrà gonfiato il suo curriculum per ottenere il posto di chef.