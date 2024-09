Stagione turistica | Cala la permanenza

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 21 settembre 2024) COMACCHIO E’ Nicola Spinabelli, presidente della Cooperativa esercenti stabilimenti balneari in rappresentanza dei 55 bagni di Spina ed Estensi a Comacchio a tracciare un primo bilancio dellaestiva che si sta concludendo. "Se probabilmente il numero dei turisti che visitano i lidi comacchiesi è rimasto lo stesso - afferma il presidente - dobbiamo registrare una calo della capacità di spesa che possono fare, ma credo in generale anche in tutte le attività presenti, che obbligatoriamente si riverbera nella diminuzione del fatturato delle imprese turistiche". Gli stabilimenti balneari hanno visto aumenti delle materie prime che ovviamente si ripercuotono sui costi che i turisti devono affrontare. Unache quest’anno si è ridotta a soli due mesi "visto il tempo avverso a giugno e a settembre - precisa Spinabelli - compensato parzialmente da un luglio e agosto caldi".