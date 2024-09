Soccorritori all’opera Anziana portata via a spalla Tensione in via Fossa

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 21 settembre 2024) In via degli Estensi, traversa di via Provinciale Cotignola, a Lugo est, ieri mattina si sono concentrati i. In fondo alla strada senza uscita abita Emma Fiorani, 84 anni. "Mia mamma sta qui da una vita – dice la figlia Emanuela Cornacchia, arrivata qui insieme al compagno da Bagnacavallo dove vivono –. Per fortuna a casa nostra ci siamo salvati ma qui da ieri è arrivata l’acqua e mia mamma si è molto spaventata. Ora stiamo aspettando che la portino via: cammina male e non riusciamo a spostarla da soli". Intorno alle 10.30 sul posto c’è un’unità del Primo nucleo operatori subacquei della guardia costiera di San Benedetto del Tronto in attesa del gommone per recuperare l’. "Eravamo qui dalla settimana scorsa per attività istituzionali – spiega il capitano di corvetta Alessandro Minò, vice comandante nel nucleo –.