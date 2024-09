Sanità fondi fermi e bandi bloccati per irregolarità | a rischio i servizi in Sicilia

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di sabato 21 settembre 2024) Lapubblica italiana sta attraversando una fase critica, aggravata dall’incertezza del governo nel rispondere alle richieste di risorse per ilo Pubblico Nazionale, avanzate dal Ministero della Salute. La situazione è poi particolarmente preoccupante nel Mezzogiorno, come sottolineato nell’ultimo report della Fondazione Gimbe, rischia di far collassare il sistema assistenziale, accentuando i già marcati divari tra Nord e Sud. In questo contesto, le carenze di personale nelle realtà locali, come quelle rilevate all’ASP di Agrigento, rappresentano una delle tante preoccupazioni e complicazioni. Abbiamo parlato con il Presidente della Commissione d’Albo dei Tecnici della Riabilitazione Psichiatrica, Jancarlo Suarez, che ci ha illustrato il quadro della situazione, i tentativi falliti di risolvere la crisi e le prospettive future in un settore già gravemente compromesso.