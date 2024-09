Roma | arrestato 19enne per truffa ai danni di due fratelli diversamente abili

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 21 settembre 2024) Giovane accusato di aver estorto 21.000 euro con ladel falso incidente stradale Un ragazzo italiano di 19 anni è statodagli agenti della Polizia di Stato dei commissariati Prati e Ladispoli con l’accusa diaggravata. Secondo le indagini, nel corso di meno di dieci giorni, il giovane avrebbe raggirato due, facendosi consegnare una somma totale di 21.000 euro attraverso l’espediente di un falso incidente stradale. La dinamica dellaLa vicenda è iniziata quando uno dei dueha ricevuto due telefonate nel giro di pochi minuti. Un individuo si è spacciato per un sedicente maresciallo dei Carabinieri, seguito da un presunto avvocato. Itori hanno riferito che un loro parente era coinvolto in un grave incidente stradale in cui una donna incinta rischiava di perdere il bambino.