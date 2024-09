Quattro alluvioni in 5 anni L’Idice andava reso sicuro

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 21 settembre 2024) Bologna, 21 settembre 2024 – Non una, non due, non tre, ma ben. In soli cinque. Dal 2019 a oggi. È il dato preoccupante che riguarda il fiume Idice, dove mercoledì scorso si è verificata l’ennesima rottura degli argini. L’acqua, nei pressi del ponte della Motta a Budrio, ha velocemente ricoperto strade e campi, facendo ripiombare i cittadini in un incubo vissuto già troppe volte. Tra questi c’è anche Martino Pioggia, avvocato di 60residente a Budrio e presidente del Comitato Bassa valle del. BOLOGNA ALLUVIONE SETTEMBRE 2024 BUDRIO SERRA MALVEZZI E SANT’ANTONIO DI MEDICINA. Nella foto la situazione a Budrio località Motta nei pressi dell’ ex ponte della Motta I numeri parlano chiaro,in cinque. “Purtroppo sì.