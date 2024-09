Oggi 21 settembre è la giornata internazionale della pace | significato e storia

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 21 settembre 2024) Torna anche nel 2024 come di consueto l’appuntamento con la, un’occasione voluta dall’ONU per ricordare alla comunità mondiale quanto sia fondamentale tenere lontano lo spettro bellico. Tantissime, anche stavolta, le iniziative in programma promosse dalle istituzioni: la speranza è che la partecipazione attiva delle persone, nel loro piccolo, possa aiutarci a costruire un mondo migliore, più sicuro, accogliente e inclusivo. Il tema2024 Laè stata istituita nel 1981 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite e, due decenni dopo, nel 2001, l'Assemblea Generale ha votato all'unanimità per designare lacome un periodo di non violenza e cessate il fuoco. Il 2024 è dunque un anno particolarmente importante, perché l’evento festeggia un quarto di secolo.