Motogp Misano Bagnaia | Non avrei accettato il secondo posto

(Di sabato 21 settembre 2024)Adriatico, 21 settembre 2024 – Una Sprint race che è diventata una gara di qualifica, un successo davanti al pubblico di casa dopo che alla prima curva era finito terzo: prima gioia a2 per Peccoche ora è a meno quattro da Jorge Martin e nella gara lunga della domenica potrebbe sorpassarlo in classifica. Sabato da incorniciare per il campione del mondo che ha ottenuto la pole position con il record della pista, ilin due giorni, e poi vinto la gara Sprint con un inseguimento mozzafiato a Jorge Martin, poi sorpassato a pochi giri dalla fine complice un piccolo errore prima del tornatino del Carro.non si è fatto pregare e ha infilato lo spagnolo verso destra: non avrebbe maiun’altra seconda posizione.