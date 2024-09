Milano capitale delle scienze sogna il Nobel

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 21 settembre 2024) Villoisha sempre avuto la capacità di anticipare i tempi fissando obiettivi che in gran parte, dal dopoguerra ad oggi, non solo sono stati raggiunti ma a volte , anzi sovente, superati. Mi riferisco all’importanza attrattiva ed economica che ha avuto il filone moda e fashion a cui si è aggiunto - con pari importanza - quello del design, così come Bocconi, Politecnico e Statale e hanno scalato le classifiche del sapere scientifico, primeggiando ben oltre i confini nazionali.