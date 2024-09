Milano 12 miliardi bloccati | cantieri fermi e accuse di lottizzazione abusiva Anche Confindustria lancia l' allarme

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di sabato 21 settembre 2024) Ci sono oltre cento, per investimenti che sono stimati complessivamente 12. Sonoper una diversa interpretazione delle norme edilizie, che erano state varate. Ma veramente possiamo fermare 12di rigenerazione urbana per un’interpretazione? Cosa devono pensare gli investitori italiani ed esteri?”. Così il presidente di, Emanuele Orsini, durante il suo primo intervento all’assemblea annuale, ha riportato il “caso” all’attenzione nazionale auspicandone, indirettamente, una soluzione. Ma l’unica via d’uscita all’impasse che sta mettendo in difficoltà la giunta di Beppe Sala, e tutto il comparto dell’edilizia e dell’urbanistica, è di tipo politico e su questo fronte le cose vanno a rilento. E forse non a caso.