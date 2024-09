Martina si gode il 4 posto mondiale | Bellissimo ma farò ancora meglio

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 21 settembre 2024) La nuotatrice Benedetta Pilato ha aperto un dibattito: può valere tanto un quarto? O è un podio mancato? "Per me il quartoottenuto ai mondiali di pattinaggio artistico vale tantissimo. Io sono scesa in pista a Rimini con l’obiettivo di entrare tra le prime dieci al mondo e sono riuscita ad arrivare quarta. E di questo ne sono orgogliosa". A parlare èStefani, 17enne atleta reggiana che frequenta il liceo Moro e che negli World Games in corso in Italia questo mese si è piazzata quarta tra le juniores, sia nel programma corto sia nel lungo. Ma chi èStefani? "Sono nata a Sassuolo, ma sono reggiana a tutti gli effetti: vivo con la mia famiglia a La Vecchia di Vezzano dove ho iniziato a pattinare da piccolina con l’Olimpia. Poi sono passata solo alcuni mesi al Crostolo e infine a Bagnolo dove ho ottenuto i primi risultati".