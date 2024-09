LIVE MotoGP GP Emilia-Romagna 2024 in DIRETTA | Acosta in testa nelle FP2 ottimo ritmo per Bagnaia Ora le qualifiche

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 21 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.43 Turno che quindi va a Pedrodavanti a Fabio Quartararo e Pecco, poi ci sono Marquez e Martin. Dolorante ai box Alex Rins che ha fatto tredici giri: vedremo se il pilota Yamaha riuscirà a prendere parte alle. 10.41 BANDIERA A SCACCHI! Terminano le FP2. 10.40rifinisce il miglior tempo e fa registrare 1:31.451 con un T4 eccezionale. 10.39 Quartararo fa ancora casco rosso nei primi due settori e arriva al traguardo con un altro buon passaggio in 1:31.572. 10.38 Caduta di Marc Marquez in curva 14! 10.37 Quartararo al comando in 1:31.455, davvero bravissimo il francese con Yamaha. 10.35 In pista Marquez e Martin che stanno facendo, mentre sta girando forte Quartararo. 10.33in! 1:31.472, fantastico ildel campione del mondo. 10.