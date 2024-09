La melina noiosa di Thiago Motta è la versione radical chic del catenaccio allegriano

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di sabato 21 settembre 2024) Ladiè ladel. Evita di giocare per non prenderle, Gattuso ci era arrivato molto prima. Il Napoli ha avuto le occasioni più nitide, è mancata il colpo dei campioni, qualche capello a Lukaku e il coraggio negli ultimi minuti con Neres in campo. Bene McTom. Le pagelle del tifosi di Juve-Napoli Meret: Esce e continua a guardarsi la partita dalla panchina. Niente da dire, si fa notare solo per la fila di lato da bravo ragazzo degli anni ’70. James Dean friuliano. S.V. (Caprile: Passa dal guardarsi la partita dalla panchina al campo. Osserva, il primo pallone lo tocca al settantesimo, un allegerimento di Yldiz. Studente in una gita scolastica premio. Voto 6) Di Lorenzo: Ordinato e sicuro. Da capitano è costretto a guardare il settore ospite mezzo vuoto per una buffonata e poi deve sorbirsi mezz’ora di insulti razzisti.