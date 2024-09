La lezione di Allevi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 21 settembre 2024) Ci sono tanti modi per reagire a una diagnosi di tumore. Tanti quanti malati ci sono al mondo. E sono tutti modi giusti, legittimi. C’è chi fa propria la retorica (scivolosa, si sa, se le cose vanno male) della guerra contro il nemico; c’è chi prende in mano la propria vita e fa tutto quello che non aveva fatto fino a quel momento. C’è invece chi si convince di non avere scampo e cade nella disperazione. Non c’è una reazione più accettabile di un’altra, ma indubbiamente gli esempi di Bianca Balti e Giovanni, con le loro testimonianze così diverse e allo stesso tempo struggenti, hanno il pregio di essere d’aiuto ad altri malati per evitare, se possibile, un approccio distruttivo. Ma c’è di più.