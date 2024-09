Juve-Napoli le formazioni ufficiali | sorprese di Motta e Conte

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 21 settembre 2024) Si avvicina il fischio d’inizio dintus-, in programma alle 18.00 all’Allianz Stadium. Ecco le scelte di Thiagoe Antonio. Nellantus, sorprendono alcune scelte: Gatti parte dalla panchina, con Savona titolare al posto di Danilo. In mezzo al campo, McKennie ha superato il ballottaggio con Thuram. Il, invece, passa a una difesa a quattro, con Di Lorenzo e Olivera come terzini. Fuori Spinazzola, mentre McTominay ottiene una maglia da titolare.Leggi anche: Venezia-Genoa: grave infortunio per Malinovskyi, trasportato d’urgenza in ospedale (VIDEO) LeNTUS: Di Gregorio; Savona, Kalulu, Bremer, Cambiaso; Locatelli, McKennie; Gonzalez, Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic.: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Kvaratskhelia.