Inter-Milan Fonseca ci arriva con un dubbio | ballottaggio in difesa! – TS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 21 settembre 2024) Paulomette a punto la sua formazione in vista di. Alla vigilia del derbyese all’allenatore resta ancora unsulla. INTENZIONE – Di fronte agli occhi attenti ed esaminatori di Zlatan Ibrahimovic ieri Pauloha fatto le prove generali in vista didi domenica sera. L’allenamento di rifinitura in programma questa mattina, alla vigilia del derby, confermerà o smentirà le prime intenzioni del mister. Stando a quanto riporta l’edizione odierna di TuttoSport la sensazione è che i rossoneri vorranno partire dal primo minuto con la stessa formazione vista a San Siro nell’esordio europeo contro il Liverpool. In quell’undici, però, resta ancora unpere ilalla vigilia diBALLOTAGGIO – L’unicoancora vivo perè quello tra Davide Calabria ed Emerson Royal.