Inter Inzaghi sul derby | servirà un’altra prestazione gigantesca

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di sabato 21 settembre 2024) Non solo Paulo Fonseca, anche Simoneha presentato il sentitissimo-Milan. “nel? Assolutamente, sappiamo cosa rappresenta ilper i nostri tifosi.un’speciale. Dopo una gara come quella col City, in cui abbiamo speso così tanto. Però in partite come iltrovi energie che non sai nemmeno di avere”. Queste le parole del tecnico alla vigilia della partita. “Dobbiamo ancora dimostrare tantissimo. La stagione è appena cominciata. Aipassati non bisogna pensare. Bellissimi ricordi, ma i ricordi non portano punti e gol. Massima attenzione perché affronteremo una squadra con ottimi giocatori”. “Che Milan ci aspettiamo? Non deve capitare di avere la pancia piena. Troveremo un Milan che ha fatto un’ottima gara col Venezia e poi ha perso col Liverpool.