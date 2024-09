I Carabinieri intensificano i controlli nel Vallo di Lauro

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di sabato 21 settembre 2024)serrati neldi: arresti e perquisizioni per garantire la sicurezza, prevenire escalation di violenza e contrastare la criminalità Il Comando Provinciale deidi Avellino ha ulteriormente intensificato le attività di controllo deldi. L’operazione, in linea anche con le direttive del Prefetto Dr.ssa Rossana Riflesso, ha l’obiettivo di garantire la sicurezza e il rispetto della legalità , nonché di prevenire potenziali escalation di violenza, in risposta ad alcuni episodi registrati negli ultimi giorni. I militari dell’Arma, con un dispiegamento massiccio di pattuglie, stanno effettuando numerosisu veicoli e persone nell’area interessata.