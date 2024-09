Hezbollah è in ginocchio | Israele ha decapitato la leadership militare Si teme il peggio

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 21 settembre 2024)ha subito il terzo, durissimo colpo in pochi giorni con l'uccisione dei vertici della Forza d'èlite Radwan e altri 13 miliziani in un attacco aereo israeliano su Beirut. Il movimento ha confermato che nell'attacco di venerdì sulla periferia meridionale della capitale libanese hanno perso la vita il capo dell'aladi, Ibrahim Aqil, e i suoi due vice. Il bombardamento che ha raso al suolo una palazzina e ucciso quanti partecipavano a una riunione della forza d'elite insieme con altre 15 persone, tra cui 3 bambini, è arrivato subito dopo il sabotaggio di cercapersone e walkie-talkie in cui sono morte 37 persone. L'attacco ha sollevato nuove domande sulle capacità del gruppo sostenuto dall'Iran e ha inferto un duro colpo al morale dei suoi combattenti.