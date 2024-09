Guida Avanzata al Combattimento in Enotria | The Last Song

Leggi tutta la notizia su gamerbrain

(Di sabato 21 settembre 2024): Thesi distingue nel panorama dei soulslike per il suo sistema diprofondo e sfidante. Ecco alcuni consigli per padroneggiarlo e affrontare al meglio le sue sfide. Avete già saputo di tutte le novità e migliorie in arrivo su? Perfeziona il Tuo Parry Il parry è cruciale in. Bloccare con successo gli attacchi nemici non solo ti protegge, ma riempie anche la barra blu sotto la salute del nemico. Quando è piena, il nemico diventa Unraveled, permettendoti di infliggere un attacco finale devastante. Per ottenere un parry perfetto, osserva attentamente i movimenti della mano del nemico e sincronizza il tuo parry con precisione. Usa il Dodge Strategicamente Il dodge è essenziale per evitare attacchi ad area e movimenti non diretti. Tuttavia, schivare quando sei troppo vicino ai nemici può essere difficile.