Groupon il fisco chiede 140 milioni di euro e la multinazionale lascia l’Italia

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 21 settembre 2024)dice addio al. Dopo anni di battaglie con il, laamericana, famosa per la vendita online di buoni per viaggi, ristoranti e altre attività, ha deciso di chiudere i suoi uffici a Milano entro la fine dell’anno. La causa principale di questa scelta è una maxi sanzione fiscale: l’Agenzia delle Entrate ha infatti richiesto ben 141diper mancati versamenti, sanzioni e interessi.Leggi anche: Ecco i 3 errori da evitare quando passi i tuoi soldi tra i tuoi conti. Una semplice guida Lo scontro tra ilitaliano eLa controversia fiscale risale all’esercizio del 2011, quandoavrebbe omesso il pagamento delle imposte relative ai prezzi di trasferimento dei servizi scambiati con la controllante irlandese. In prima battuta, il tribunale tributario ha dato torto alla società e imposto una garanzia di 74di