Fedez nel nuovo singolo parla di un tentato suicidio e una parte della canzone originale poi modificata finisce in rete

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di sabato 21 settembre 2024) Come preannunciato ieri da, all’una di questa notte è uscito ildel rapper, intitolato Allucinazione collettiva, che in molti si aspettavano fosse uncapitolo del dissing che in questi giorni ha coinvolto, Tony Effe e in ultima battuta anche Chiara Ferragni. Nell’anteprima delrilasciata ieri pomeriggio, infatti,ha attaccato duramente sia il collega che l’ex moglie, lasciando così presagire che ilbrano rivelasse retroscena inediti sul rapporto tra i due ex coniugi. In realtà, nella serata di ieri Chiara – in un lungo comunicato pubblicato nelle sue storie Instagram – aveva rivelato che non si sarebbe trattato di un dissing, bensì di una “fintaromantica, priva di sincerità”, e in effetti diromantica si è trattato.