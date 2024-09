Di fronte c’è ancora la Fortitudo Aradori out come a Roma in Coppa

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 21 settembre 2024) Dopo lunghe settimane di lavoro, intervallate da amichevoli utili a testare progressi e condizione, stasera si iniziano a fare le cose sul serio. E contro laBologna (ore 18.30) saràsempre un derby caldo e vibrante, che metterà davanti due formazioni profondamente diverse per idee e costruzione, ma che ambiscono a essere tra le big del prossimo campionato. I biancoblù arriveranno al match privi di due esterni, gli infortunati Alessandro Panni e il lungodegente Pietro. Quest’ultima non è un’assenza da poco: miglior italiano della scorsa A2, ex Nazionale, è la punta di diamante dell’attacco bolognese. Mancava anche in finale diItalia aa marzo. Ma il resto del roster bolognese è comunque assolutamente competitivo.