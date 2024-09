Da Tatami a La terra promessa Via al 67 Cineforum dell’Astra

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 21 settembre 2024) Al via la 67ª edizione del. Lunedì 7 ottobre riparte la più amata rassegna del cinema comasco con 11 film dai temi e dai Paesi più diversi. Tra gli abbonamenti possibili, anche la novità per gli Under 30 a 22 euro. In programma 11 film da ottobre a dicembre, tutti con presentazione e dibattito, divisi su 7 turni da lunedì al mercoledì, con un caleidoscopio di geografie e tematiche. Si comincia con ““, emozionante thriller al femminile che denuncia la condizione della donna nelle repubbliche islamiche, tema sul quale si soffermerà anche Inshallah a Boy. Molti poi i film biografici, come il danese “La“ o “Il Maestro che promise il mare“, passando per l’italiano “Gloria!“ dedicato alle musiciste dimenticate nella Venezia di fine ‘700. Presenti i grandi maestri come il giapponese Kore’eda e il francese Guédiguian.