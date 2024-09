Calma concentrazione e umiltà Ecco la ricetta di mister D’Angelo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 21 settembre 2024) Vigilia della partitissima, dopo dieci anni torna uno dei derby forse più sentiti, quello con la Carrarese. E in serie B le due squadre si affrontarono nella notte dei tempi. Parliamo di settantasei anni fa. Partita da sold out, ancora un centinaio i biglietti disponibili e peccato della diserzione dei tifosi della Carrarese in polemica per la tessera del tifoso. Sarà una gara da prendere con le molle, gli apuani hanno raccolto solo una vittoria e quattro sconfitte in cinque partite. Una difficoltà in più. Il tecnicosa bene delle insidie della sfida pur arrivando da una ottima prova a Cremona. "La squadra sta bene – ha spiegato – ed è pronta a giocare il derby". Una partita che manca da tanti anni e illo sa. "Se ne parla molto, sui giornali, sui social per la strada. Tutti vogliono che si viva il match al massimo.