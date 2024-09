Buone le premesse ma la sfida sarà l’età pensionabile La Manovra vista da Stagnaro

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di sabato 21 settembre 2024) Il governo Meloni, davvero, alla prova dei conti pubblici. In via XX Settembre si lavora alacremente per salvaguardare la stabilità del bilancio statale. E il fatto che il ministro Giancarlo Giorgetti abbia fissato la disciplina sui conti per evitare di sfasciarli “è un approccio positivo”. Fin qui dunque dall’esecutivo sono arrivate “indicazioni di buonsenso”. Ora, in particolare sulle pensioni, occorre avere il coraggio politico di tornare “alla logica sancita dalla riforma Fornero”. A dirlo a Formiche.net è il direttore scientifico dell’Istituto Bruno Leoni, Carlo. Al momento le indicazioni sono poche e frammentarie. Sappiamo, però, che la strada del debito è abbandonata.