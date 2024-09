Appuntamento in Fiera Bologna Nei 15 padiglioni 606 espositori

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 21 settembre 2024) Tutto pronto, presso idiFiere, per l’edizione numero 41 di Cersaie, il Salone Internazionale della Ceramica per l’Architettura e dell’Arredobagno,centrale nel panorama fieristico internazionale di settore. Riparte, Cersaie, dai riscontri lusinghieri di pubblico – oltre 91mila visitatori – registrati nel 2023, e riparte dal sold out che riempie i 145mila metri quadri di superficie. Quindici, 606e ragguardevole rappresentanza estera (il 38%) proveniente da 25 diversi paesi che da una parte testimoniano l’appeal dell’bolognese, dall’altra ne confermano la dimensione internazionale, espressa anche dai 230 operatori invitati nell’ambito di Cersaie Business, promosso dagli organizzatori (Confindustria Ceramica ed Edi.Cer) in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e ICE.